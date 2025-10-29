Morto a 80 anni James Senese ma il suo sax suonerà per sempre

È morto all’età di 80 anni James Senese, sassofonista fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, storico componente della band di Pino Daniele. Era stato ricoverato a fine settembre all’ospedale Cardarelli di Napoli per una grave infezione polmonare. Ad annunciare la scomparsa sui suoi profili social, Enzo Avitabile, amico di una vita: «Non bastano parole per un dolore così grande ma. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto a 80 anni James Senese, ma il suo sax suonerà per sempre

