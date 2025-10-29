Morto a 18 anni il fratello di Andrea Delogu Evan | incidente in moto a Rimini
Una tragedia ha colpito la famiglia Delogu nel pomeriggio del 29 ottobre 2025. Evan Delogu, 18 anni, fratello della conduttrice Andrea Delogu, è morto in un incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini. Il giovane stava percorrendo via Vittor Pisani alla guida della sua moto Benelli 750 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Il ragazzo avrebbe impattato violentemente contro un palo della luce e successivamente contro un secondo palo. Un doppio impatto che non ha lasciato scampo al giovane, nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, giunti sul posto anche con un’eliambulanza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
