Morte James Senese Manfredi e Picierno | Portava Napoli nel mondo
La morte di James Senese ha particolarmente scosso la città di Napoli, che ha perso con lui uno dei suoi musicisti più rinomati. Tra i vari messaggi di cordoglio, c'è stato anche quello del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi."James Senese - ha scritto sui social il primo cittadino partenopeo - è.
Addio James Senese, le cause della morte del leggendario sassofonista di Pino Daniele - Addio a James Senese: il grande sassofonista, anima dei Napoli Centrale e compagno musicale di Pino Daniele, si è spento a 80 anni. Segnala libero.it
La morte di James Senese è stata annunciata da Enzo Avitabile: “Non bastano parole, sei stato un esempio” - La scomparsa di James Senese annunciata dall'amico di una vita Enzo Avitabile: "Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Da fanpage.it
Addio a James Senese - E’ morto all’età di 80 anni James Senese, figura di spicco della scena musicale napoletana come fondatore dei Napoli Centrale e collaboratore di fiducia di Pino Daniele: dal 25 settembre scorso ... Secondo rockol.it