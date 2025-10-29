Morte James Senese Manfredi e Picierno | Portava Napoli nel mondo

La morte di James Senese ha particolarmente scosso la città di Napoli, che ha perso con lui uno dei suoi musicisti più rinomati. Tra i vari messaggi di cordoglio, c'è stato anche quello del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi."James Senese - ha scritto sui social il primo cittadino partenopeo - è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it