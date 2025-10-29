Morte James Senese il cordoglio della politica

Tempo di lettura: < 1 minuto “James Senese è stato un artista straordinario, un figlio della Napoli vera, passionale e intrisa di contaminazioni. È stato un onore averlo protagonista di molte nostre iniziative tra cui il Capodanno. Il suo sax risuonerà per sempre, nel nome di PinoDaniele”. Così, su X, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di James Senese.  “Con la scomparsa di James Senese, la Campania perde un artista straordinario, che con il suo talento ha portato nel mondo l’anima musicale di Napoli. Ai familiari e a chi ne ha condiviso il percorso artistico, esprimo il mio sincero cordoglio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

