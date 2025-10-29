Morte fratello Andrea Delogu cosa è successo a Evan | la dinamica dell’incidente spaventoso

Un grave incidente ha scosso la comunità di Bellaria Igea Marina, nel riminese, portando via un giovane di appena diciotto anni. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, lasciando sgomenti amici, familiari e tutti coloro che conoscevano la vittima. Si tratta di Evan Oscar Delogu, fratello minore della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, una figura amatissima dal pubblico italiano. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato una grande ondata di dolore e commozione anche nel mondo dello spettacolo. Evan era un ragazzo pieno di energia e di passioni, legato alla sua famiglia e alla sua città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morte fratello Andrea Delogu, cosa è successo a Evan: la dinamica dell’incidente spaventoso

