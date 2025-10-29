Morte Beatrice Bellucci la notizia sull’amica sopravvissuta è appena arrivata
L’incidente mortale avvenuto sulla Cristoforo Colombo a Roma, la notte di sabato 25 ottobre, continua a scuotere l’opinione pubblica. Al centro dell’attenzione restano le condizioni di Silvia Piancazzo, l’unica superstite dello schianto in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, e l’evoluzione delle indagini che coinvolgono ora più persone. Le autorità stanno cercando di chiarire la dinamica dell’impatto, che ha visto la Mini sulla quale viaggiavano le due ragazze travolta da una Bmw guidata da un giovane di 22 anni, già indagato per omicidio stradale. In parallelo, si attendono risposte dall’autopsia e dalle consulenze tecniche, elementi fondamentali per individuare le responsabilità e comprendere le cause di questa tragedia che riapre il dibattito sulla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
