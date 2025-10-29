Morte Beatrice Bellucci è appena successo all’Olimpico Tutti commossi

Lo Stadio Olimpico di Roma si è trasformato in un luogo di ricordo e sensibilizzazione prima del fischio d’inizio del match tra Roma e Parma. Il club capitolino e i suoi sessantamila tifosi hanno voluto onorare la memoria di due vittime di incidenti e violenza, unendo la passione sportiva al messaggio di responsabilità civile e cordoglio. L’omaggio a Beatrice Bellucci. Il primo, toccante omaggio è stato rivolto a Beatrice Bellucci, una giovane e appassionata tifosa giallorossa. La sua foto, che la ritraeva sorridente con la sciarpa giallorossa al collo, è apparsa sui maxi schermi dello stadio, un’immagine accolta da un lungo e sentito applauso di tutti i 60. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

