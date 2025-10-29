Morta così in un istante Rosanna era conosciuta e benvoluta da tutti | caccia all’uomo in Italia

Si chiamava Rosanna Pigliacampo, aveva 58 anni e viveva a Campli la donna investita e uccisa lungo la Statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 del mattino, nei pressi del Bar 2000. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata quando un’ auto pirata l’ha travolta, proseguendo la corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118 di Teramo e i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Purtroppo per Rosanna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morta così, in un istante”. Rosanna era conosciuta e benvoluta da tutti: caccia all’uomo in Italia

