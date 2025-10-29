Morgan al teatro della Quattordicesima
MORGAN & THE PROBLEMSL'eclettico cantautore accompagnato dalla sua bandMorgan arriva al Teatro della Quattordicesima di Milano (via Oglio, 18) venerdì 7 novembre alle 21.Poche settimane dopo l'uscita di Verrà l'estate, la recente poesia scritta dal paroliere Pasquale Panella e trasformata in un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Morgan è stato ospite a Mattino Lombardia. L'artista ci ha presentato l'EP Morgan/Panella dal titolo "Verrà l'estate". L'album contiene anche "Odio l’estate" di Bruno Martino. Inoltre, Morgan sarà in concerto a Milano il 7 Novembre 2025 al Teatro della Quattordi Vai su Facebook
StraMorgan in Teatro, parole e musica all’Off/Off con Morgan e Strabioli oltrelecolonne.it/stramorgan-in-… via @OltreleColonne - X Vai su X
morgan al teatro della quattordicesima - La musica d'autore interpretata dal più eclettico cantautore di sempre ... Lo riporta milanotoday.it
Milano, il Teatro della Quattordicesima riapre con l’Accademia Teatro alla Scala - Il Teatro della Quattordicesima accoglie di nuovo il pubblico con una serata inaugurale dove sarà protagonista la musica classica ... Segnala emmepress.com
Teatro della Quattordicesima: - Si è rialzato il sipario sul Teatro della Quattordicesima, dopo dodici anni da quando nella storica sala si erano spente le luci. Si legge su leggo.it