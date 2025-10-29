Morgan al teatro della Quattordicesima

Milanotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MORGAN & THE PROBLEMSL'eclettico cantautore accompagnato dalla sua bandMorgan arriva al Teatro della Quattordicesima di Milano (via Oglio, 18) venerdì 7 novembre alle 21.Poche settimane dopo l'uscita di Verrà l'estate, la recente poesia scritta dal paroliere Pasquale Panella e trasformata in un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

morgan teatro quattordicesimamorgan al teatro della quattordicesima - La musica d'autore interpretata dal più eclettico cantautore di sempre ... Lo riporta milanotoday.it

morgan teatro quattordicesimaMilano, il Teatro della Quattordicesima riapre con l’Accademia Teatro alla Scala - Il Teatro della Quattordicesima accoglie di nuovo il pubblico con una serata inaugurale dove sarà protagonista la musica classica ... Segnala emmepress.com

Teatro della Quattordicesima: - Si è rialzato il sipario sul Teatro della Quattordicesima, dopo dodici anni da quando nella storica sala si erano spente le luci. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Morgan Teatro Quattordicesima