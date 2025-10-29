Morbegno si accende | il Natale unisce la città

La magia del Natale si diffonderà su tutta Morbegno: le luminarie e gli addobbi andranno a creare un’atmosfera calda e accogliente anche nelle frazioni retiche di Desco, Paniga e Campovico. Questa la principale novità del ricco programma svelato nella mattinata di mercoledì 29 ottobre nella Sala. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it