Morbegno si accende | il Natale unisce la città
La magia del Natale si diffonderà su tutta Morbegno: le luminarie e gli addobbi andranno a creare un’atmosfera calda e accogliente anche nelle frazioni retiche di Desco, Paniga e Campovico. Questa la principale novità del ricco programma svelato nella mattinata di mercoledì 29 ottobre nella Sala. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
