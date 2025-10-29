Montevarchi Bretella di viale Matteotti L’opposizione chiede trasparenza
Arezzo, 29 ottobre 2025 – I gruppi consiliari Avanti Montevarchi – Europa Verde e Impegno Comune hanno presentato ieri in consiglio comunale un’interrogazione, con richiesta di risposta orale e scritta, sul tema della bretellina Ponte Leonardo – Viale Matteotti, chiedendo chiarimenti in merito alla petizione popolare depositata lo scorso 14 ottobre dal Comitato Montevarchi per salvaguardare il Progresso. La petizione, sottoscritta da circa 620 cittadini, chiede di dire “no” alla realizzazione della nuova bretella viaria che dovrebbe collegare Ponte Leonardo, Viale Matteotti, via Amendola e via della Costituzione, definita dai promotori “un progetto nato vecchio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
