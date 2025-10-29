Montella AV | officina fantasma nel parco regionale i Carabinieri denunciano un 37enne e sequestrano l’intera area

Scoperta officina abusiva nel Parco dei Monti Picentini: denunciato un 37enne per reati ambientali e edilizi. Un’officina abusiva nel cuore del  Parco Regionale dei Monti Picentini: è quanto hanno scoperto i  Carabinieri della Stazione di Montella  insieme ai militari del  Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dei  reati ambientali e urbanistici. L’intervento, ha portato alla denuncia di un  37enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di una serie di  violazioni ambientali, edilizie e paesaggistiche. Durante il controllo, i militari hanno accertato che l’uomo  gestiva illegalmente rifiuti speciali e pericolosi,  tra cui: motori, batterie, pneumatici, filtri e oli esausti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

