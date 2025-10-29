Il Sovrano ha percorso il percorso di 9,6 chilometri che darà il via al Giro di Spagna il 22 agosto, insieme agli organizzatori e a diversi ciclisti professionisti . Il Sovrano ha percorso il percor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Montecarlo, il Principe Alberto II percorre il percorso a cronometro della Vuelta a España 2026