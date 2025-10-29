Monte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatello

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 29 ottobre 2025 –  Monte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatell o, appuntamento venerdì 31 ottobre in concomitanza con l'attesissimo evento “Monte San Savino – La Città di Halloween”. I Comune di Monte San Savino è lieto di annunciare un importante momento per la comunità e per il turismo savinese: venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 17.00, si terrà l'inaugurazione ufficiale della nuova Area Camper al Fossatello. L'Area Fossatello si va così completando: al già attivo Campo Polivalente e all'Ecoisola, si aggiungono oggi nuovi spazi pensati per accogliere cittadini e visitatori in un contesto moderno, sostenibile e accogliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

monte san savino inaugura la nuova area camper al fossatello

© Lanazione.it - Monte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

monte san savino inauguraIncantum: Monte San Savino a lume di candela - Dopo il successo delle edizioni precedenti a La Verna, Colleviti (PT) e Camaldoli, la manifestazione più suggestiva dedicata al Appuntamento sabato 18 ottobre dalle ore 20,00 alle 24 ... Da ilcittadinoonline.it

monte san savino inauguraIl centro di Monte San Savino illuminato dalle candele, sarà una notte da Incantum - Dopo il successo delle edizioni precedenti a La Verna, Colleviti (Pistoia) e Camaldoli, la manifestazione più suggestiva dedicata al patrimonio storico- Riporta corrierediarezzo.it

monte san savino inauguraLa città di Halloween . Magia e folclore al Monte - Monte San Savino diventa la città di Halloween per tre giornate tra mistero, folclore, tradizione e magia. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Monte San Savino Inaugura