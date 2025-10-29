Monte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatello
Arezzo, 29 ottobre 2025 – Monte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatell o, appuntamento venerdì 31 ottobre in concomitanza con l'attesissimo evento “Monte San Savino – La Città di Halloween”. I Comune di Monte San Savino è lieto di annunciare un importante momento per la comunità e per il turismo savinese: venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 17.00, si terrà l'inaugurazione ufficiale della nuova Area Camper al Fossatello. L'Area Fossatello si va così completando: al già attivo Campo Polivalente e all'Ecoisola, si aggiungono oggi nuovi spazi pensati per accogliere cittadini e visitatori in un contesto moderno, sostenibile e accogliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Autumn in Tuscany brings magic, art, and flavours to life near the Castle of Gargonza. 31 Oct – 2 Nov | Monte San Savino “Halloween & Samhain” - Celtic rituals, sacred fire and magical celebrations. 14 – 16 Nov | Monte San Savino “Monte San Savino - facebook.com Vai su Facebook
Incantum: Monte San Savino a lume di candela - Dopo il successo delle edizioni precedenti a La Verna, Colleviti (PT) e Camaldoli, la manifestazione più suggestiva dedicata al Appuntamento sabato 18 ottobre dalle ore 20,00 alle 24 ... Da ilcittadinoonline.it
Il centro di Monte San Savino illuminato dalle candele, sarà una notte da Incantum - Dopo il successo delle edizioni precedenti a La Verna, Colleviti (Pistoia) e Camaldoli, la manifestazione più suggestiva dedicata al patrimonio storico- Riporta corrierediarezzo.it
La città di Halloween . Magia e folclore al Monte - Monte San Savino diventa la città di Halloween per tre giornate tra mistero, folclore, tradizione e magia. Lo riporta msn.com