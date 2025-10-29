Arezzo, 29 ottobre 2025 – Monte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatell o, appuntamento venerdì 31 ottobre in concomitanza con l'attesissimo evento “Monte San Savino – La Città di Halloween”. I Comune di Monte San Savino è lieto di annunciare un importante momento per la comunità e per il turismo savinese: venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 17.00, si terrà l'inaugurazione ufficiale della nuova Area Camper al Fossatello. L'Area Fossatello si va così completando: al già attivo Campo Polivalente e all'Ecoisola, si aggiungono oggi nuovi spazi pensati per accogliere cittadini e visitatori in un contesto moderno, sostenibile e accogliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte San Savino inaugura la nuova area camper al Fossatello