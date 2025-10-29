Monte Cucco soccorso spettacolare | deltaplanista bloccato su un albero recuperato dai Vigili del Fuoco

Laprimapagina.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso intorno alle 21:00 di martedì, con esito positivo, l’intervento di recupero di un deltaplanista rimasto bloccato su un faggio secolare a circa 30 metri d’altezza, nella zona dell’area di decollo del Monte Cucco nel Comune di Costacciaro (PG). Le operazioni, rese particolarmente difficili dalla posizione impervia e dal buio sopraggiunto, hanno impegnato i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gubbio e del Comando provinciale di Perugia, con il supporto della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale). In rinforzo sono intervenute anche la squadra del Distaccamento di Fabriano (AN) e la squadra SAF del Comando dei Vigili del fuoco di Ancona. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

