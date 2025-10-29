Monte Albenza I comitati | serve più verde

Fari puntati sulle nuove colate di cemento che stanno per investire Monza. Il coordinamento dei comitati di quartiere ha reso note le osservazioni al piano attuativo di via Monte Albenza viale Lombardia, adottato dalla giunta il 18 settembre scorso. "Si tratta del solito intervento edificatorio di una palazzina residenziale a “L” di 5 piani, da 9.600 metri cubi, in un tessuto urbano caotico e disordinato, caratterizzato anche da capannoni in uso o abbandonati - dice Giorgio Majoli, portavoce del coordinamento -. Da tempo i comitati chiedono una variante al Regolamento edilizio di Monza che imponga ai proprietari delle aree dismesse di tenerle in buono stato oppure di procedere alla demolizione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monte Albenza. I comitati: serve più verde

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Balze di Verghereto. Brian Withycombe · Listen To My Heart. Carrellata di funghi sul monte Fumaiolo (FC) #altavaltiberina #funghi #mushrooms #funghichepassione #balzediverghereto #montefumaiolo - facebook.com Vai su Facebook

Monte Albenza. I comitati: serve più verde - Il coordinamento dei comitati di quartiere ha reso note le osservazioni al piano attuativo di via Monte Albenza/viale Lombardia, adottato dalla giunta il 18 settembre scorso. Si legge su ilgiorno.it

Comitato ordine pubblico Torino, serve risposta decisa - Dopo gli incidenti della notte nel centro di Torino, al termine del corteo per Gaza, è necessaria "una risposta istituzionale decisa e corale, a tutti i livelli, nei confronti di quanti, così come è ... Riporta ansa.it