Montalbano – La rete di protezione | trama finale e cast
A cinque anni dalla prima, mercoledì 29 ottobre 2025, su Raiuno va in onda la replica de La rete di protezione, episodio de Il Commissario . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
Altre letture consigliate
Verifiche degli operatori di Amg Energia. Sembrerebbe che la rete gas sia stata danneggiata da lavori eseguiti in questa porzione di strada per la posa di altri sottoservizi - facebook.com Vai su Facebook
#AscoltiTV | Martedì 7 Ottobre 2025. Montalbano in replica supera i 3 milioni (20.3%), Buongiorno Mamma chiude al 16.2%. De Martino sfiora i 5 milioni (23.5) vs Scotti a quasi 5,3 mln (25.2%) - X Vai su X
Il commissario Montalbano - La rete di protezione - Stagione numero 14 ed episodio numero 36 per Il commissario Montalbano che arriva con La rete di protezione in prima tv su Rai1 dopo Salvo amato, Livia mia. Secondo mymovies.it
Il Commissario Montalbano: La rete di protezione - Il Commissario Montalbano: La rete di protezione, il film diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti, ha inizio in una Vigata in preda all'eccitazione per l'arrivo nella cittadina di una troupe ... Come scrive comingsoon.it
Il commissario Montalbano: tutto su “La rete di protezione” - Il secondo episodio della nuova stagione della serie con Luca Zingaretti, in onda su Rai 1 lunedì 16 marzo. Segnala panorama.it