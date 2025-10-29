Monopattino investito da auto soccorso un ragazzo di 16 anni a Firenze
Firenze, 29 ottobre 2025 – Brutto incidente nel quartiere di Gavinana avvenuto all’incrocio tra via Datini e via Traversari. Coinvolti due mezzi, un’ auto e un monopattino guidato da un ragazzo di 16 anni. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 29 ottobre, in un’intersezione che già da tempo è al centro delle polemiche a causa di diversi altri incidenti. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto il monopattino sarebbe stato investito dall’auto. Il mezzo è letteralmente finito sotto le ruote anteriori. Il giovane è stato prontamente soccorso. Due le ambulanze sul posto intervenute in codice giallo per dinamica mentre a fine intervento il soccorso è stato classificato come codice verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it
