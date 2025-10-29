Monica Calzolari revocate le deleghe all' assessora di Tarquinia | Minata l' unità della maggioranza

Monica Calzolari non è più assessora del Comune di Tarquinia. Eletta con Alleanza verdi e sinistra, il sindaco Francesco Sposetti le ha revocato le deleghe con il decreto datato 29 ottobre. Aveva le deleghe ad aree archeologiche, beni culturali e paesaggistici, biblioteca comunale e archivio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it