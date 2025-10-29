Mondiali taekwondo 2025 oggi | orari 29 ottobre tv programma streaming italiani in gara
Quest’oggi, mercoledì 29 ottobre, è in programma la sesta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Day-6 dedicata alle categorie -58 kg uomini e -62 kg donne, con l’Italia che si affida totalmente alla sua stella Vito Dell’Aquila per ottenere la seconda medaglia della manifestazione. Dopo l’argento di Simone Alessio nella -87 kg, l’altra punta di diamante del movimento azzurro si gioca qualcosa di importante nella prima rassegna iridata del nuovo quadriennio verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it
