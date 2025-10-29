Mondiali 2025 arriva una grande piattaforma per vedere le partite La novità sconvolge tutti quanti!

Mondiali 2025, arriva una nuova grande piattaforma tra FIFA e DAZN. Ecco la situazione attuale La FIFA ha annunciato una svolta significativa per il mondo del calcio: in collaborazione con DAZN, è in arrivo una nuova piattaforma globale che promette di ridefinire il modo in cui i tifosi vivono i grandi eventi internazionali, compresi i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiali 2025, arriva una grande piattaforma per vedere le partite. La novità sconvolge tutti quanti!

News recenti che potrebbero piacerti

ARGENTO MONDIALE PER SIMONE, SEMPRE AL TOP DEL TAEKWONDO! Ai mondiali di Wuxi arriva il terzo podio mondiale della carriera di Simone Alessio, dopo due ori arriva un argento, tre medaglie in tre categorie di peso diverse. Questa volt Vai su Facebook

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: TUTTI IN PIEDI PER VIVIANI! ORO NELL’ULTIMA GARA! - 13: Con un applauso forte ad Elia Viviani che lascia il ciclismo da campione del mondo, chiudiamo la nostra ... Come scrive oasport.it

Chiara Consonni e Vittoria Guazzini vincono il bronzo nella Madison femminile ai Mondiali di Santiago 2025 • Ciclismo su pista - Nella notte tra 25 e 26 ottobre, le campionesse Olimpiche in carica hanno portato nuovamente l'Italia della Madison sul podio di una grande competizione internazionale a Santiago, in Cile. Riporta olympics.com

DIRETTA ELIA VIVIANI/ Medaglia d’oro nella gara a eliminazione! L’addio perfetto del Profeta, 26 ottobre 2025 - Diretta Elia Viviani gara a eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista 2025 oggi 26 ottobre streaming video Rai: l’addio del Profeta. Si legge su ilsussidiario.net