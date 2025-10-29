Mondadori gli spazzini di Birmingham e quelli che non sanno fare il loro lavoro

Che cos’hanno in comune gli spazzini di Birmingham, il libro di Mauro Corona, il cappuccino imbevibile di ieri mattina, l’autista che deve venirmi a prendere in aeroporto, la mancanza di infermieri negli ospedali? Hanno tutti in comune l’essere espressione d’una deriva temo irreversibile. L’aneddoto che racconto più spesso a cena è d’una ventina d’anni fa, e si svolge in una spa thailandese di lusso, un comprensorio turistico dove a farsi trattamenti di bellezza andava Kate Moss e noialtre provinciali convinte che emularla ci avrebbe rese parimenti fighe. Alla fine del mio soggiorno, il direttore dell’albergo mi chiese se ero soddisfatta, e io gli dissi che, abituata alle massaggiatrici italiane con cui è impossibile rilassarsi perché vogliono fare conversazione, ero deliziata dal non aver in dieci giorni sentito la voce di nessuno dei lavoratori della spa se non nelle parole «is the pressure all right?». 🔗 Leggi su Linkiesta.it