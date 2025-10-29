Monaco ci crede | Sinner può fare il sorpasso all’ultima curva Alcaraz vuole dimostrare che non è scarso a livello indoor
Guido Monaco si è soffermato sulla sconfitta di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie al secondo turno del Masters 1000 di Parigi durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Non è riuscito a spiegarsela lui, figuriamoci io. Sono portato a pensare a una giornata storta, poi ci sono anche gli avversari: Norrie è salito di colpo negli ultimi tre mesi, è rientrato nei 30 e ti può punire in una giornata così, tra l’altro aveva già battuto Alcaraz due volte e questo aiuta. Alcaraz era nervoso, era impaziente, era un po’ quell’Alcaraz che criticavamo prima di questa serie incredibile di risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it
