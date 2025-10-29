In un momento terribilmente complicato come questo con problemi di tutte le tipologie, tecniche, "sanitarie" con i molteplici infortuni, societarie e gestionali, l’unica strada percorribile per tentare di risalire la china non dovrebbe prescindere da una sostanziale unità di intenti. In sostanza mostrare solidità e compattezza per invertire la rotta perché in fondo abbiamo appena oltrepassato il primo quarto di campionato e ci sono 25 partite ancora da affrontare. Invece abbiamo appreso da varie fonti che a Pomezia, magari in seguito alla delusione post-partita derivante dal risultato e per animi un po’ troppo surriscaldati, c’è stato un diverbio che ha avuto anche toni accesi tra i massimi responsabili della società presenti nei pressi degli spogliatoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Momento difficile. Recanatese, diverbio a Pomezia tra i massimi dirigenti del club