di Alessandro Troncone REGGIO EMILIA Ieri o chissà quando, il momento sarebbe dovuto arrivare. Non era pensabile che il Modena non si fermasse mai o che facesse piazza pulita di ogni avversario. Certo, avrebbe potuto non sbagliare quella più attesa ma, tant’è, era probabilmente scritto in qualche suggestivo copione di questo campionato che il primo ko lo firmasse la Reggiana. Dionigi è un incubo per i canarini (secondo successo consecutivo) e il derby inizia a non stare troppo simpatico al Modena. Le scelte iniziali di Sottil rappresentano un tema. Cinque cambi rispetto all’Empoli, Pedro prende il posto di Gliozzi, Sersanti di Pyyhtia, Beyuku quello di Zanimacchia e Gerli siede in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena Il primo ko è in un derby sottotono