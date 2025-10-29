Modena Il primo ko è in un derby sottotono
di Alessandro Troncone REGGIO EMILIA Ieri o chissà quando, il momento sarebbe dovuto arrivare. Non era pensabile che il Modena non si fermasse mai o che facesse piazza pulita di ogni avversario. Certo, avrebbe potuto non sbagliare quella più attesa ma, tant’è, era probabilmente scritto in qualche suggestivo copione di questo campionato che il primo ko lo firmasse la Reggiana. Dionigi è un incubo per i canarini (secondo successo consecutivo) e il derby inizia a non stare troppo simpatico al Modena. Le scelte iniziali di Sottil rappresentano un tema. Cinque cambi rispetto all’Empoli, Pedro prende il posto di Gliozzi, Sersanti di Pyyhtia, Beyuku quello di Zanimacchia e Gerli siede in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pareggio spettacolare a Modena per lo Stade Valdôtain Rugby (29-29) nella terza giornata di Serie A2. In meta Noval, Tavella, Deval e Gramajo. Ottimo primo tempo, poi la rimonta dei padroni di casa. - facebook.com Vai su Facebook
Modena Il primo ko è in un derby sottotono - A Reggio si interrompe l’imbattibilità dei gialli, colpiti dal giovane Bozzolan. Segnala sport.quotidiano.net
Gazzetta di Modena - Il derby è amaro, a Reggio arriva il primo ko. Tafferugli nel prepartita - A Reggio c'è il primo ko", titola la Gazzetta di Modena. Secondo tuttob.com
Delusione Modena, il primo ko è nel derby con la Reggiana - Si interrompe l’imbattibilità dei gialli, colpiti dal giovane Bozzolan. ilrestodelcarlino.it scrive