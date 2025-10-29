Mobilitazione dei sindacati fuori l' azienda che produce prodotti da forno | Va applicato il contratto servono soluzioni concrete

Lunedì scorso Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato i lavoratori della Bakery di Forlimpopoli per fare il punto sulla condizione di lavoro e di sicurezza all’interno dell’azienda. Le assemblee si sono svolte all’esterno, nel parcheggio dello stabilimento. “Questo dettaglio mostra che l’azienda non si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it