Mobilitazione dei sindacati fuori l' azienda che produce prodotti da forno | Va applicato il contratto servono soluzioni concrete

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì scorso Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato i lavoratori della Bakery di Forlimpopoli per fare il punto sulla condizione di lavoro e di sicurezza all’interno dell’azienda. Le assemblee si sono svolte all’esterno, nel parcheggio dello stabilimento. “Questo dettaglio mostra che l’azienda non si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

mobilitazione sindacati fuori aziendaPortico, mobilitazione di fronte alla Bipres - I sindacati: "I lavoratori non ricevono lo stipendio da ormai due mesi". Come scrive msn.com

Responsible, i sindacati diffidano l'azienda e preannunciano una nuova mobilitazione - Le organizzazioni sindacali FP CGIL Molise, CISL FP Abruzzo Molise, UIL FPL Molise annunciano una nuova fase nella vertenza contro il Responsible Research Hospital perdurando una situazione che sta ... Da rainews.it

mobilitazione sindacati fuori aziendaSindacati, licenziato rappresentante sindacale Upim-Ovs: “Un atto ritorsivo”. Annunciata mobilitazione - non ha fatto altro che esercitare con coraggio il proprio mandato, ... Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Mobilitazione Sindacati Fuori Azienda