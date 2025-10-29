Mobilità Sostenibile le proposte di Legambiente

Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums) sta muovendo i primi passi e anche il locale circolo di Legambiente ha voluto fornire alcune proposte, protocollate nei giorni scorsi. "Il nostro è un approccio che punta a un movimento più slow per il quale è indispensabile un cambiamento di mentalità, che veda l’uomo e non l’automobilista al centro della città" esordisce la presidente Katia Fabiani, secondo la quale prima di adottare il Pums va cambiato il modo di viaggiare. "La sensibilizzazione è uno dei temi da sviluppare per comprendere cosa c’è dietro alla progettazione. Come associazione faremo il nostro e cercheremo di far nascere o rinascere la cultura dell’andare a piedi o in bicicletta" aggiunge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mobilità Sostenibile, le proposte di Legambiente

