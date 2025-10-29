Mobilità la Civica Fabbri chiede più parcheggi per le moto nella piazza del centro
Mancano i parcheggi per i motocicli. E’ la mozione che Francesco Rendine e Luca Caprini, consiglieri della Civica Alan Fabbri Sindaco, muovono direttamente al primo cittadino. La richiesta è, appunto, quella di aumentare gli stalli per le due ruote, specialmente nella zona di piazza Cortevecchia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cimitero: Commemorazione dei Defunti, assistenza anziani e disabili per la mobilità all'interno del cimitero dal 30 ottobre al 2 novembre. In vigore l'orario invernale. Viabilità. E' in vigore al cimitero comunale, fino al 28 marzo 2026, il nuovo orario invernale c Vai su Facebook