Mobilità la Civica Fabbri chiede più parcheggi per le moto nella piazza del centro

Ferraratoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano i parcheggi per i motocicli. E’ la mozione che Francesco Rendine e Luca Caprini, consiglieri della Civica Alan Fabbri Sindaco, muovono direttamente al primo cittadino. La richiesta è, appunto, quella di aumentare gli stalli per le due ruote, specialmente nella zona di piazza Cortevecchia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Mobilit224 Civica Fabbri Chiede