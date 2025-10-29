Mo | Gaza ' almeno 50 morti in attacchi notturni delle Idf'
Gaza, 29 ott. (Adnkronos) - Almeno 50 palestinesi sono stati uccisi durante gli attacchi delle Idf avvenuti durante la notte. Lo ha riferito la Protezione civile di Gaza, secondo cui fra le vittime vi sarebbero 22 minorenni, mentre circa 200 persone sarebbero state ferite. "Almeno 50 persone sono state uccise, tra cui 22 minorenni e diverse donne e bambini, a seguito dei continui attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza a partire da ieri sera", afferma Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia gestita da Hamas. Circa 200 persone sono rimaste ferite “in una chiara e flagrante violazione dell'accordo di cessate il fuoco”, ha aggiunto il portavoce, definendo la situazione a Gaza “catastrofica e terrificante”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
