MLB World Series 2025 | i Blue Jays volano oltre Ohtani e raggiungono i Dodgers sul 2-2
Ci sarà certamente una gara-6 tra Toronto Blue Jays e Los Angeles Dodgers. I prezzi, per questa notte, erano saliti alle stelle, con richieste da capogiro per un unico motivo: Shohei Ohtani annunciato come lanciatore partente. Ma i canadesi non ci hanno poi troppo fatto caso e sono riusciti a trovare una grande reazione dopo la leggendaria gara-3 da 18 inning. Stavolta bastano i 9 regolamentari per chiudere la pratica e dare a Shane Bieber il ruolo di lanciatore vincente. Dopo l’accoppiata R&B con Deborah Cox a eseguire “O Canada”, l’inno canadese, e Tinashe a rispondere con “The Star Spangled Banner”, la controparte americana, si inizia con un cambio nella lineup dei Blue Jays: fuori George Springer per problemi occorsi durante il settimo inning di gara-3, dentro Bo Bichette. 🔗 Leggi su Oasport.it
