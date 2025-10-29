Misteriosa ma anche economica | Calcata e il suo sorprendente record immobiliare
Mancano ancora due giorni ad Halloween ma ormai in tutta Italia, come è tradizione da qualche tempo ormai, già da diversi giorni si respira l’atmosfera legata a questa festività così cara agli americani. I negozi e le case si sono preparati alla notte del 31 ottobre con decorazioni di ogni tipo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondisci con queste news
Mariano Giustino. . Su HuffPost Italia, un mio articolo sulla misteriosa pubblicazione di un video che cela la feroce lotta di potere interna al regime: “Iran, una lotta per il potere dietro il matrimonio 'occidentale' della figlia del generale Pasdaran”. Buona lettura! h Vai su Facebook