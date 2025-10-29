Misterbianco 39enne aveva in casa un ordigno artigianale | intervengono gli artificieri

Operazione dei Carabinieri contro la detenzione illegale di armi ed esplosivi. Nel corso di una mirata attività di controllo e contrasto alla detenzione illecita di armi ed esplosivi, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari finalizzate a individuare possibili situazioni di rischio per la sicurezza pubblica. Durante uno di questi interventi, le indagini hanno portato alla denuncia di un uomo di 39 anni, residente a Misterbianco, per detenzione illegale di materiale esplodente, sulla base degli elementi raccolti e tuttora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

