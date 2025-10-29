di Alessandro Bedoni REGGIO EMILIA "Cosa ci è mancato? Solo il gol, se pensiamo alla mole di lavoro che abbiamo prodotto. E se mi chiedete dei cambi di formazione che ho fatto all’inizio lo fate evidentemente perchè abbiamo perso, e comunque non è rispettoso per chi ha giocato, sapete che per me sono tutti titolari. E anche chi è uscito alla fine del primo tempo non aveva fatto male. E in ogni caso le scelte che ho fatto le rifarei tutte, al cento per cento. C’erano giocatori che dovevano rifiatare e comunque tutti i miei giocatori hanno la mia fiducia. Gerli aveva qualche acciacco". Andrea Sottil difende con fermezza le sue scelte e il suo gruppo, ci mancherebbe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Sottil "Non meritavamo di perdere"