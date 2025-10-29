Mister Sottil Non meritavamo di perdere
di Alessandro Bedoni REGGIO EMILIA "Cosa ci è mancato? Solo il gol, se pensiamo alla mole di lavoro che abbiamo prodotto. E se mi chiedete dei cambi di formazione che ho fatto all’inizio lo fate evidentemente perchè abbiamo perso, e comunque non è rispettoso per chi ha giocato, sapete che per me sono tutti titolari. E anche chi è uscito alla fine del primo tempo non aveva fatto male. E in ogni caso le scelte che ho fatto le rifarei tutte, al cento per cento. C’erano giocatori che dovevano rifiatare e comunque tutti i miei giocatori hanno la mia fiducia. Gerli aveva qualche acciacco". Andrea Sottil difende con fermezza le sue scelte e il suo gruppo, ci mancherebbe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
parlandodisport.it. veneris · Vivaldi Winter Drill #2. Reggiana-Modena, è il giorno del derby: energia e carica firmata mister Andrea Sottil! #ParlandodiSport #ModenaFC #calcio #SerieB #Modena #Reggiana #Derby - facebook.com Vai su Facebook
#Inzaghi-#Sottil, da compagni di squadra a mister rivali in #Palermo-#Modena - X Vai su X
Mister Sottil "Non meritavamo di perdere" - Cinque cambi rispetto al successo sull’Empoli: "Scelte che rifarei, per me sono tutti giocatori titolari. Come scrive msn.com
Mister Sottil tiene i piedi per terra: "Ma ora più convinti del potenziale" - Perché, esclusi i presupposti già visti nel primo mese di campionato, sono sempre gli scontri diretti a dirci qualcosa in più e al ’Barber ... Scrive msn.com