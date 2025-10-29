Missione Artico snodo cruciale per gli equilibri globali Rauti | Nuovo scenario nevralgico non più frontiera remota

Il Grande Nord non è una mèta così remota, ci riguarda tutti. “Avevamo l’idea di un Artico irraggiungibile, lontano, chiuso nel silenzio dei ghiacci. Non è più, oggi si sono aperte nuove rotte commerciali, e l’Artico è raggiungibile. Per i cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacci diventa anche ambito per le sue risorse strategiche e per le materie prime di cui è ricchissimo. Dobbiamo evitare che ci siano monopoli da parte dei grandi player globali; che ci sia una corsa selvaggia allo sfruttamento di queste risorse; proteggere l’Artico che è diventato un ecosistema nevralgico e al tempo stesso fragile, ricco di potenzialità ma anche di grandi rischi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

