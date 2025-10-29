Missile nei cieli italiani Segnalazione shock | cosa succede Il video spaventoso 

Thesocialpost.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo dell’alba è stato squarciato da un’immagine fuori dall’ordinario, un evento che ha sospeso la routine di un comune tragitto mattutino. Un automobilista, diretto al lavoro, ha assistito a un fenomeno aereo raro e inquietante. La sua attenzione è stata catturata da una scia, una luce che saliva velocemente e in modo costante verso l’alto, con una spinta visibile che ricordava le scene dei film. L’oggetto, di dimensioni notevoli e dotato di una chiara propulsione, ha poi proseguito la sua corsa fino a che un pezzo si è staccato dalla scia, prima di svanire nel firmamento. La durata dell’avvistamento, circa dieci minuti, è bastata per instillare un forte dubbio: cosa ha solcato il cielo stamattina? La risposta dell’uomo è stata immediata: “Sembrava un missile”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

missile nei cieli italiani segnalazione shock cosa succede il video spaventoso160

© Thesocialpost.it - “Missile nei cieli italiani”. Segnalazione shock: cosa succede. Il video spaventoso 

Contenuti che potrebbero interessarti

missile cieli italiani segnalazione“Ho visto un missile sui cieli della Sardegna”, passante fa video e segnala alla polizia - "Aveva velocità costante all’inizio, poi si è staccato qualcosa dalla scia, ha continuato a salire verso l’alto e poi è sparito ... Come scrive fanpage.it

Luminosissimo bolide attraversa i cieli italiani: ecco le immagini più spettacolari - Poco dopo le 19:00 di ieri, 13 ottobre 2025, un bolide di colore verdastro ha solcato i cieli italiani, regalando uno spettacolo che ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone. Si legge su greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Missile Cieli Italiani Segnalazione