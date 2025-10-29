Miss Diana e Nuove stelle spettacolo sul podio due casertane

Tempo di lettura: 2 minuti Sono casertane le due vincitrici della tappa campana del concorso di bellezza promosso dall’Anlc (miss Diana) e dall’associazione Fantasy Moda & e Spettacolo (“Stars, nuove stelle per lo spettacolo”). Ad indossare la fascia di miss Diana, dedicata alla dea romana della caccia, Uliana Iasinchuk, giovane mamma, residente a Capua, da anni in Italia: ha già sfilato in tanti altri concorsi, aggiudicandosi diversi titoli. Mentre al primo posto per la selezione “Stars: nuove stelle per lo spettacolo – Concorso casting nazionale” il titolo è andato a Manuela Leopaldi, studentessa universitaria di Castelvolturno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Miss Diana e Nuove stelle spettacolo, sul podio due casertane

