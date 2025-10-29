Mirko Domizi e il faccia a faccia choc con i rapinatori | Così mi hanno costretto a bloccare l’A14

Macerata, 29 ottobre 2025 – “ Due minuti, tre minuti. Di più non è durata. E hanno bloccato tutta la corsia nord dell’autostrada. Mi hanno detto ‘mettiti di traverso e non rompere’. Così ho fatto e hanno sparato alle gomme”. L’autocisterna messa di traverso in A14 per bloccare il passaggio Il racconto dell’autotrasportatore: “Mi si sono messi davanti”. È il racconto dell’autotrasportatore civitanovese di 53 anni, Mirko Domizi, che alle 17.45 di lunedì pomeriggio si è trovato a passare in A14 nello stesso momento in cui, lungo la corsia sud, iniziava l’assalto ai due mezzi della Mondialpol. Lui andava verso nord e si trovava alla guida di una autocisterna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

