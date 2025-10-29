Un’eliminazione che lascia l’amaro in bocca all’ allenatore del Forlì in un torneo che, negli ottavi, avrebbe proposto ai galletti un derby tra la vincente oggi del match tra Ravenna e Rimini. Miramari ha mandato in campo tra i titolari, e giusto per un’oretta, il solo Menarini lasciando spazio alle seconde linee, che l’hanno deluso. "La partita – esordisce il tecnico – non mi è piaciuta affatto e il rendimento della squadra che ho mandato in campo è stato inferiore a quello che mi sarei aspettato. Sia a livello di intensità che di qualità". Il volto scuro sottolinea la sua amarezza: "Sono deluso in particolare per l’approccio di chi finora ha trovato poco spazio in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Miramari arrabbiatissimo con i suoi. "Mi aspettavo molto di più da chi ha una chance così»