Miramari arrabbiatissimo con i suoi Mi aspettavo molto di più da chi ha una chance così
Un'eliminazione che lascia l'amaro in bocca all' allenatore del Forlì in un torneo che, negli ottavi, avrebbe proposto ai galletti un derby tra la vincente oggi del match tra Ravenna e Rimini. Miramari ha mandato in campo tra i titolari, e giusto per un'oretta, il solo Menarini lasciando spazio alle seconde linee, che l'hanno deluso. "La partita – esordisce il tecnico – non mi è piaciuta affatto e il rendimento della squadra che ho mandato in campo è stato inferiore a quello che mi sarei aspettato. Sia a livello di intensità che di qualità". Il volto scuro sottolinea la sua amarezza: "Sono deluso in particolare per l'approccio di chi finora ha trovato poco spazio in campionato.
