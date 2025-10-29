Mio marito mi ha stretto il seno mentre facevamo sesso e si è accorto di qualcosa di strano Mi ha salvata dal cancro | la storia di Samantha Jones

Da una notte di passione ne è uscita una storia incredibile. Al Daily Star Samantha Jones del Galles, nel Regno Unito, ha spiegato come suo marito Leighton le abbia salvato la vita. “ Stavamo facendo sesso – ha spiegato la protagonista di questa storia – e mio marito mi ha stretto il seno, in un momento di impeto. Ma ha notato qualcosa di strano. Ha sentito come un qualcosa di simile a un chicco di riso sotto il mio seno destro”. La Jones, madre di tre figli, non ha dato il giusto peso all’episodio finché, tre mesi dopo, non ha preso un appuntamento con la sua infermiera per la terapia ormonale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito mi ha stretto il seno mentre facevamo sesso e si è accorto di qualcosa di strano. Mi ha salvata dal cancro”: la storia di Samantha Jones

