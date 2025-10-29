Minuto di silenzio in Consiglio comunale Bagnacavallo ricorda Gianfranco Rambelli

Ravennatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della seduta di martedì il Consiglio comunale di Bagnacavallo ha osservato un minuto di silenzio in memoria del consigliere di Fratelli d’Italia Gianfranco Rambelli, venuto a mancare lo scorso 17 ottobre.In apertura dei lavori, il sindaco Matteo Giacomoni, il presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

