Mini appalto ai familiari della consigliera provoca nuove tensioni in maggioranza

Casertanews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove tensioni all’interno della maggioranza del sindaco di Aversa Franco Matacena. Stavolta a provocare le frizioni un affidamento per gli allestimenti del cimitero e delle ricorrenze per il 4 novembre.Dall’albo pretorio del Comune, infatti, emerge che gli interventi sono stati affidati - con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Mini Appalto Familiari Consigliera