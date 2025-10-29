Mini appalto ai familiari della consigliera provoca nuove tensioni in maggioranza
Nuove tensioni all’interno della maggioranza del sindaco di Aversa Franco Matacena. Stavolta a provocare le frizioni un affidamento per gli allestimenti del cimitero e delle ricorrenze per il 4 novembre.Dall’albo pretorio del Comune, infatti, emerge che gli interventi sono stati affidati - con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
