Minghi ricorda James Senese | Un grande musicista

ph. by Davide Pellegrino ROMA – “È venuto a mancare James Senese. Un grande musicista, collaboratore prezioso di tanti grandi come lui”. Con queste poche parole, pubblicate oggi sui suoi canali social, Amedeo Minghi (foto) saluta Senese, che dal 24 settembre era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una polmonite. L’artista partenopeo – come ricorda Minghi – era il volto simbolo del “Neapolitan power”. Ora è morto all’età di 80 anni: “Riposi in pace”, conclude Minghi. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Minghi ricorda James Senese: “Un grande musicista”

