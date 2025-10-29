Minaccia la madre e inveisce contro la Polizia | arrestato un uomo di 32 anni

Perugia, 29 ottobre 2025 -  Un uomo di 32 anni, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, è stato arrestato dalla Polizia per violazione del provvedimento e inosservanza delle prescrizioni connesse all’utilizzo del braccialetto elettronico. L'uomo è stato bloccato dagli agenti nel parcheggio di un condominio, dove si erano diretti dopo la segnalazione di lite in corso tra un uomo ed una donna. G iunti sul posto, hanno individuato un uomo in evidente stato di agitazione che, alla loro vista, ha iniziato ad urlare frasi offensive tenendo un comportamento aggressivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

