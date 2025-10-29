Minacce ai bodyguard della discoteca Old Fashion con bottiglie e spranghe | Baby Gang deve pagare 2600 euro

29 ott 2025

Baby Gang, rapper da sei milioni di ascoltatori al mese, dovrà pagare 2600 euro per le minacce (con "bottiglie di vetro, bastoni e spranghe") rivolte alla security della discoteca Old Fashion a Milano il 21 luglio 2021. In primo grado era stato condannato a 8 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

