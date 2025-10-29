Minacce ai bodyguard della discoteca Old Fashion con bottiglie e spranghe | Baby Gang deve pagare 2600 euro

Baby Gang, rapper da sei milioni di ascoltatori al mese, dovrà pagare 2600 euro per le minacce (con "bottiglie di vetro, bastoni e spranghe") rivolte alla security della discoteca Old Fashion a Milano il 21 luglio 2021. In primo grado era stato condannato a 8 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Minacce ai bodyguard della discoteca Old Fashion con bottiglie e spranghe: Baby Gang deve pagare 2600 euro - Stavolta, al centro, c'è l'accusa di minacce aggravate e i disordini avvenuti il 12 luglio del 2021 davanti alla discoteca milanese Old Fashion, quando al rapper ed altri membri della sua "crew" era ... Riporta fanpage.it

'Minacce fuori da discoteca', pena ridotta a multa per Baby Gang - Da una pena di 8 mesi in primo grado al pagamento di una sanzione pecuniaria di 2600 euro in secondo grado. Come scrive msn.com