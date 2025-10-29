Mimmo Jodice l’arte fotografica

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Mimmo Jodice, considerato uno dei più importanti fotografi al mondo e tra i principali esponenti della fotografia d’avanguardia. Aveva 91 anni. Nato a Napoli nel Rione Sanità, si avvicinò alla fotografia negli anni ‘50, ma risalgono agli anni ‘60 le prime esposizioni con Lucio Amelio e le collaborazioni con alcuni tra i più grandi artisti dell’epoca: Andy Warhol, Sol LeWitt, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Alberto Burri tra gli altri. Ha esposto la sua arte con personali nei musei di tutto il mondo: dal Philadelphia Museum of Art nel 1995 alla Maison Européenne de la Photographie nel 1998. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mimmo jodice l8217arte fotografica

© Quotidiano.net - Mimmo Jodice, l’arte fotografica

Contenuti che potrebbero interessarti

mimmo jodice l8217arte fotograficaMimmo Jodice, l’arte fotografica - È morto Mimmo Jodice, considerato uno dei più importanti fotografi al mondo e tra i principali esponenti della fotografia ... Come scrive msn.com

mimmo jodice l8217arte fotograficaMorto Mimmo Jodice, addio al foto-poeta - È un’eredità immensa quella che Mimmo Jodice, scomparso ieri a 91 anni, lascia ad ognuno di noi. Lo riporta ilmattino.it

mimmo jodice l8217arte fotograficaMimmo Jodice è morto: addio a uno dei più grandi fotografi del mondo - Il mondo dell'arte è in lutto per la morte di Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi del mondo. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mimmo Jodice L8217arte Fotografica