Mimit approvati 45 progetti aerospaziali per 1,5 mld €

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un'iniezione di risorse nel settore strategico aerospaziale italiano segna un passo deciso verso il rafforzamento della sicurezza nazionale. Il Comitato per lo sviluppo dell’industria aerospaziale, riunitosi a Palazzo Piacentini e presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata per le Politiche Spaziali e Aerospaziali, sen. Adolfo Urso, ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

