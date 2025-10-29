Milo Manara | Oggi siamo inondati da immagini esplicite ma senza anima E questa sovraesposizione ha ucciso il desiderio L’erotismo ha bisogno di lentezza mistero attesa
Disegnare il desiderio, sfidare la censura, celebrare la bellezza: a 80 anni Milo Manara si racconta, tra il successo del docufilm che porta il suo nome e una carriera che ha cambiato per sempre l’immaginario erotico nel fumetto. Ma il Maestro non si guarda indietro: sogna ancora, disegna ancora. E ci insegna che il vero scandalo oggi è la mancanza di lentezza, mistero, sguardo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
