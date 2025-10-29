Milly Carlucci beffata da Maria De Filippi | Le ha soffiato il super ospite

News tv. ”Le ha soffiato il super ospite”, Milly Carlucci beffata da Maria De Filippi: lui piace a tutte – Per Milly Carlucci sembrava tutto pronto: l’idea era quella di portare sul palco di Ballando con le stelle un volto capace di infiammare il pubblico, cavalcando l’onda di una delle serie più attese dell’anno. Un colpaccio annunciato, ma che, a quanto pare, non andrà in porto. A rivelare il retroscena è Giuseppe Candela, nella sua rubrica sul settimanale Chi. ”Le ha soffiato il super ospite”, Milly Carlucci beffata da Maria De Filippi: lui piace a tutte. Secondo il giornalista, la conduttrice di Rai 1 aveva messo gli occhi su un protagonista d’eccezione, legato a una nuova fiction-evento pronta a debuttare a dicembre. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Milly Carlucci beffata da Maria De Filippi: ”Le ha soffiato il super ospite”

Approfondisci con queste news

"Milly Carlucci" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Nella storia del programma di Milly Carlucci sono tante le coppie nate a passo di danza. Quella tra il nuotatore e la ballerina russa è la più longeva Vai su Facebook

Ascolti tv: Maria De Filippi supera Milly Carlucci - Nel corso della serata, il programma di Canale 5 ha registrato un notevole successo, conquistando ben 4. Scrive notizie.it

Ascolti tv, Maria De Filippi sovrana del sabato sera contro Milly Carlucci. Gerry Scotti continua a volare - Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, conquistare una media ... Lo riporta iltempo.it

“La rivalità con Maria De Filippi? Non c’è. La sfida è tra reti”: Milly Carlucci su Ballando con le Stelle e la sconfitta all’auditel con Tu Si Que Vales (ah, il ... - Noi abbiamo un dato social pazzesco, oltre un milione di interazioni e il 40% in più del risultato ... Si legge su ilfattoquotidiano.it