Milinkovic-Savic decisivo a Lecce | voto 7,5 per tutti
Serata da protagonista per Milinkovic-Savic, decisivo nella vittoria del Napoli a Lecce. Il portiere serbo ha neutralizzato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Anguissa si conferma imprescindibile, Milinkovic-Savic decisivo, Neres è più di una riserva #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#MilinkovicSavic: “Il rigore parato? E’ questione di attimi, è una cosa che ho dentro” - X Vai su X
