Milano patto Fiera-Confcommercio | fiere e negozi fanno squadra

In una mattina di fine ottobre, a Milano, il dialogo tra chi anima le fiere e chi tiene aperte le saracinesche delle vie commerciali ha preso forma concreta. Dall’incontro tra Fondazione Fiera Milano e Confcommercio Milano è nata una rotta condivisa: consolidare il legame tra sistema fieristico, imprese del terziario e territorio, con uno sguardo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Milano, patto Fiera-Confcommercio: fiere e negozi fanno squadra

